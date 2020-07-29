Бывшим полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

https://static.news.ru/photo/088c2182-d1a5-11ea-8011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывшие сотрудники полиции, проходящие по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, приступили к ознакомлению с обвинительным заключением, заявил адвокат Алексей Коврижкин.

Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции, — сообщил РИА Новости Коврижкин.

Как уточняет агентство со ссылкой на слова информированного источника, в рамках дела ещё запланировано проведение следственных действий, расследование пока не завершено.

В конце января 2020 года суд арестовал по трём статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему находятся в СИЗО, тогда как Денис Коновалов был переведён под домашний арест. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотические вещества были ему подброшены, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Инцидент с Голуновым получил широкий общественный резонанс, через пять дней уголовное преследование в отношении него было прекращено. 14 января 2020 года журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Ранее NEWS.ru писал, что Игорь Ляховец обратился в прокуратуру с просьбой возобновить уголовное преследование в отношении журналиста.