Бывший замглавы Росгвардии арестован по делу о мошенничестве

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В Москве военный суд арестовал бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко по делу о мошенничестве.

Под стражей он проведёт один месяц, сообщает ТАСС. Ранее Милейко был отпущен под обязательство о явке.

Милейко был уволен из Росгвардии в августе 2019 года. Причиной для расторжения контракта стали итоги проверки, в результате которой было возбуждено уголовное дело. По некоторым сведениям, ущерб от деятельности тыловика составляет 676 млн рублей. Однако СМИ выяснили, что эта цифра может достигать отметки в миллиард.

Контракты при помощи нелегальных схем Милейко заключал с 2017 по 2019 год. Договоры касались поставок обмундирования личному составу Росгвардии. За указанный период было заключено 134 контракта, общая сумма — 3,643 млрд рублей.

Следствие установило, что ряд контрактов был заключён без необходимого финансово-экономического обоснования. То есть форму приобретали по явно завышенным ценам.

По словам главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, Милейко обманул руководство ведомства. Сначала он убедил начальство, что выбранная компания по пошиву формы справится с задачей. Кроме того, с приходом генерала-тыловика из подчиняющихся ему частей Росгвардии уволили всех, кто мог бы противостоять хищениям.

Ранее NEWS.ru писал, что показания против Милейко дал экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского Кирилл Прокудин. Сам он подозревается в мошенничестве с квартирой для военнослужащих в подмосковной Балашихе и пошёл на сделку со следствием.