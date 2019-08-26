Главное следуправление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова и направило материалы в суд.
Согласно версии следствия, в декабре 2012 — январе 2013 года экс-чиновник получил от исполнительного директора строительной фирмы взятку в виде скидки в 1,35 млн рублей на купленный ранее его супругой жилой дом. Кузнецов, в свою очередь, помог организации выиграть аукцион на заключение госконтракта в размере свыше 40 млн рублей.
Обвинение бывшему замгубернатора предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщается на
Как ранее писал News.ru, Кузнецов отказался признавать вину в получении взятки. По словам экс-чиновника, он стал жертвой оговора.