https://static.news.ru/photo/096e77d8-c8ac-11e9-a03e-fa163e074e61_660.jpg Александр Кузнецов Фото: sledcom.ru

Главное следуправление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова и направило материалы в суд.

Согласно версии следствия, в декабре 2012 — январе 2013 года экс-чиновник получил от исполнительного директора строительной фирмы взятку в виде скидки в 1,35 млн рублей на купленный ранее его супругой жилой дом. Кузнецов, в свою очередь, помог организации выиграть аукцион на заключение госконтракта в размере свыше 40 млн рублей.

Обвинение бывшему замгубернатора предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщается на сайте СКР.

Как ранее писал News.ru, Кузнецов отказался признавать вину в получении взятки. По словам экс-чиновника, он стал жертвой оговора.