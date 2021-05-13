Бывший замглавы Хакасии получил тюремный срок за взятку

https://static.news.ru/photo/2023e88a-b3df-11eb-9c3e-96000091f725_660.jpg Сергей Новиков Фото: r-19.ru

Абаканский городской суд признал бывшего и. о. замглавы Хакасии и министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова виновным в получении взятки. Он приговорён к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Экс-чиновник будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, ему предстоит выплатить штраф в размере более 60,5 млн рублей. Он также на пять лет лишён права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как следует из материалов дела, в декабре 2019 года Новиков потребовал взятку в размере 12 млн рублей от потенциального подрядчика строительства второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Взамен он пообещал победу в аукционе по заключению контракта на сумму более 480 млн. Часть взятки в размере 2 млн рублей была передана в апреле 2020 года, после чего Новиков был задержан.

В ходе следствия на его имущество, которое оценивается в 45 млн, был наложен арест.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году составил 58,4 млрд рублей. Это 11,4% от суммы ущерба, причинённого всеми видами преступлений. В 2019 году ущерб от коррупционеров оценивался в 55,1 млрд рублей, или 8,8% от общей суммы ущерба.