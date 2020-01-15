https://static.news.ru/photo/42b3a706-37ac-11ea-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший заключённый регулярно пробирался в чужую квартиру в Комсомольске-на-Амур, чтобы поспать, а затем завёл роман с хозяйкой жилища.

Подробности истории приводит «Хабаровский край сегодня». 36-летний работник оптовой базы, ранее судимый за грабёж, через чердак проникал на балкон коммунальной квартиры на 10-м этаже и отсыпался на диване в комнате. Ценностей или денег при этом мужчина не забирал. Хозяйка комнаты в конце концов застала незваного гостя. Вместе с соседом женщина подпёрла дверь и вызвала полицию. Однако мужчина скрылся тем же путём, каким и пришёл, до прибытия стражей порядка.

Позже бывший заключённый сам явился в полицию и сознался в своём поступке. Однако хозяйка жилья попросила не назначать ему строгое наказание, испытав романтические чувства к мужчине. Позже пара вступила в отношения. Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в чужое жилище и приговорил его к пяти месяцам исправительных работ.

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