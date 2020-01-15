Бывший заключённый регулярно пробирался в чужую квартиру в Комсомольске-на-Амур, чтобы поспать, а затем завёл роман с хозяйкой жилища.
Подробности истории
Позже бывший заключённый сам явился в полицию и сознался в своём поступке. Однако хозяйка жилья попросила не назначать ему строгое наказание, испытав романтические чувства к мужчине. Позже пара вступила в отношения. Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в чужое жилище и приговорил его к пяти месяцам исправительных работ.
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