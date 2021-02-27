Экс-заключённый назвал колонию Навального самой жёсткой в России

https://static.news.ru/photo/042d4776-79d7-11eb-a571-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Исправительная колония во владимирском Покрове, куда мог попасть оппозиционер Алексей Навальный, известна жёсткими условиями содержания заключённых: их могут помещать в сектор, где возможно только стоять или сидеть со сложенными за спиной руками и не разрешается говорить с другими осуждёнными. Об этом заявил один из организаторов «Русских маршей», националист Дмитрий Дёмушкин, отбывавший наказание в этой ИК.

Жесточайшие условия. Я сидел тоже в спецблоке, как будет Алексей Навальный. Это считается самая жёсткая колония в России, об этом знают почти все осуждённые. Есть несколько мест, куда нельзя попадать в РФ. Помимо Карелии, Красноярска и Омска, есть только одна колония — это владимирская. Там очень сложные условия содержания, — рассказал РИА Новости Дёмушкин.

Он считает, что надзиратели не будут применять насилие в отношении Навального, но поместят оппозиционера в сектор усиленного контроля А, где ему придётся находиться в стационарном положении — руки за спиной, голова опущена вниз, можно только сидеть или стоять, разговаривать с другими осуждёнными запрещено.

Там не камеры, там бараки от 60 до 100 человек. Восемь часов стоишь, восемь часов сидишь, семь с половиной часов спишь, быстро ходишь три раза в столовую. Отбой в десять вечера, подъём в половине шестого утра. В шесть уже должна быть заправлена кровать, ты уже должен быть одет, стоять по стойке смирно и ждать сирены на подъём, — сообщил бывший заключённый.

По его словам, питание в колонии относительно других подобных учреждений неплохое — кормят сечкой, ячкой, гречневой кашей, а суп готовится из остатков утренней каши.

Люди говорят, что у них там есть спортивная площадка, храм. Но ничего из этого Навальному не будет доступно. Только в режимном отряде, если его туда переведут, ему будут открываться возможности что-либо делать — написать письмо или почитать, — предположил Дёмушкин.

Что касается трудоустройства, то, добавил он, это возможно лишь в секторе умеренного контроля. При этом в колонии имеется всего сто рабочих мест на 700–800 осуждённых.

Если ему разрешат на втором году в храм сходить один раз в неделю или в две на 15 минут — это будет его единственным поощрением, — сказал Дёмушкин.

По его словам, Навального никто не будет принуждать и заставлять. Оппозиционер — известный в стране человек, а к месту его заключения теперь приковано внимание, поэтому надзиратели, понимая это, станут действовать максимально в рамках правового поля.

Ранее стало известно, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, писал NEWS.ru.