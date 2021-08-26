Бывший юрист Навального раскрыл правду об алкоголе и наркотиках в штабе

Бывший юрист одного из штабов Алексея Навального (организации признаны экстремистскими, иноагентами и запрещены на территории России) Артур Сташ рассказал, как среди сторонников блогера в ходу были алкоголь и наркотики. Он работал в штабе в Кемерово и пообещал разогнать их «притон», после чего был уволен, пишет ИА Regnum.

В частности, речь идёт об истории, связанной с координатором организации Станиславом Калиниченко, который с другом распивал вино на скамейке. Когда его решили привлечь за это к ответственности сотрудники полиции, история была представлена в политическом свете.

Вот как эта история освещалась штабом Навального: у нас политический заключенный, он объявил голодовку, над ним издеваются. Из бытовухи раздули политическую историю, — поясняет Сташ.

После этого был задержан с наркотиками бывший помощник координатора кемеровского штаба Алексей Сущенко.

Думаю, что там же, не выходя из штаба, они всем этим и занимались. Иногда ехал поздно вечером, а в штабе свет горит — и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи. Чем они там занимались? Когда уже Сущенко попался с наркотиками, всё стало понятно, — рассказал юрист.

После этого Сташ пригрозил сотрудникам штаба разогнать их «притон» и был уволен в одностороннем порядке.

Ранее Владимирский областной суд отложил на 23 сентября заседание, на котором будет рассмотрена жалоба оппозиционера Алексея Навального на постановку его на учёт как склонного к побегу.