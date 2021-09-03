Бывший военный объяснил, каких резервистов ждут на учениях

В Калининградскую область на учения «Запад-2021» перебросят военнослужащих запаса, которые ранее добровольно заключили договор с Минобороны. Об этом «360» рассказал военный обозреватель радиостанции «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По условиям заключённого договора, «запасники» в мирное время, как правило, раз в месяц, участвуют в занятиях и сборах в воинских частях и специальных учебных центрах, — отметил эксперт.

Полковник в отставке пояснил, что военнослужащие запаса получают ежемесячную выплату. Так, офицерам выплачивают около 5 тысяч рублей. Если пройдены трёхдневные сборы, то сумма увеличивается до 10 тысяч.

Если же заключается новый контракт, то военным полагается единовременная выплата. Так, офицеры в зависимости от звания могут получить от 34 до 66 тысяч рублей, а вот прапорщики, сержанты и солдаты — от 18 до 39 тысяч, сообщил военный обозреватель.

Баранец напомнил, что на сегодняшний день в России насчитываются тысячи резервистов. Подобного рода учениями в Минобороны хотят проверить, стоят ли эти люди тех средств, которые на них выделяются, ведь в случае войны будут нужны те, кто заменит вышедших из строя. Поэтому и существуют резервисты, которые должны подтверждать и обновлять свои знания и навыки, подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны страны заявило, что в российской армии решено нарастить число резервистов.