Бывший вице-премьер Прикамья не признала вину в хищении 67,7 млн рублей

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Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева не признала свою вину в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает ТАСС. По данным агентства, экс-чиновница считает, что ее оговорили. Она призвала прекратить судебное следствие в ее отношении и вынести ей оправдательный приговор. Прокуратура же требует для Лопаевой шесть лет лишения свободы.

С предъявленным обвинением в данной квалификации я категорически не согласна, обвинение не нашло подтверждений в ходе судебного разбирательства. <...> Считаю, что выводы следствия являются необоснованными, надуманными и недоказанными, — заявила она в ходе судебного разбирательства.

Бывшую чиновницу задержали в январе 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств. По версии следствия, она вступила в сговор с руководителем благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой. Сумма ущерба, нанесенного бюджету Пермского края, оценивается в 67,7 млн рублей. В настоящее время Найданова находится в розыске. По словам Лопаевой, она бежала за границу.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Пермского края обязал самого богатого депутата заксобрания региона Николая Благова расторгнуть договор об аренде земельного участка в Перми. Соответствующий иск был подан представителями Росимущества. Депутат также будет обязан снести все самовольные постройки на участке, площадь которого составляет более 784 тысяч квадратных метров.