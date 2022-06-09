Бывший вице-губернатор Курганской области Кузнецов стал вице-премьером ЛНР

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Глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова в должности первого зампреда правительства республики, сообщили в Telegram-канале местной администрации. В декабре 2021 года чиновник ушел в отставку с поста вице-губернатора Курганской области. Кузнецов также выбыл из регионального политического совета и президиума регионального политсовета «Единой России» 29 января этого года.

Согласно указа главы Луганской Народной Республики, первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов, — сказано в сообщении.

В ходе своей карьеры Кузнецов работал в нефтегазовой компании «Сибур», в инвестиционной компании «Тройка диалог», а также в государственно-общественной организации «ИСТЭК».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отправил членов правительства Донецкой Народной Республики в отставку. Сообщалось, что администрация республики продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина.