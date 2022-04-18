Бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис уехал в США

Лев Хасис, до недавнего времени занимавший должность первого зампреда правления «Сбера», уехал в США, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией внутри банка. Это подтвердили два собеседника в компаниях сегмента e-commerce, конкурирующих со «Сбером». По разным данным, Хасис покинул страну с началом действий на Украине или незадолго до них.

Хасис уехал в Штаты сразу с началом специальной военной операции на Украине, у него гражданство этой страны, — сообщил один из источников.

По словам одного из собеседников, отъезд Хасиса, который развивал направление онлайн-ретейла в банке, осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки продуктов «Самокат» и привёл к решению сократить его работу в регионах. Сейчас Хасис не является штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур.

Другой собеседник в «Сбере» уточнил, что банк не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом, который ушёл из банка ещё в начале февраля и с тех пор не участвовал в работе e-commerce направления. Сам Хасис не ответил на запрос по данному поводу.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф и бывший первый зампредседателя «Сбера» Лев Хасис попали в расширенный санкционный список Великобритании против России в связи с событиями на Украине. Под санкции попали ещё 59 физических лиц и организаций РФ, включая Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, «Совкомфлот», «РусГидро», РЖД и главу Тинькофф Банка Олега Тинькова. Санкции предполагают заморозку активов указанных лиц на территории Великобритании и запрет на въезд в страну. Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, западные страны также намерены ввести санкции против ЧВК Вагнера.