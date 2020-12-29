Бывший судья из Тольятти пойдёт под суд по обвинению в коррупции

https://static.news.ru/photo/84cb50fe-4aa1-11eb-974c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший судья Автозаводского районного суда Тольятти (Самарская область) обвиняется в получении крупной взятки.

Экс-судье грозит до 12 лет тюремного заключения. Следствие установило, что в конце 2018 года к обвиняемому обратился его знакомый с просьбой вынести нужное решение по делу о вымогательстве в отношении некоего гражданина. Судья изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство, освободил подсудимого от уголовной ответственности и назначил ему штраф. В качестве благодарности судья попросил передать ему 1 млн рублей.

Фигурант этого процесса и предполагаемый посредник обратились в УФСБ. В марте 2019 года посредник в рамках оперативных действий передал судье часть взятки, состоящей из 305 тысяч настоящих рублей и муляжа эквивалентом 245 тысяч рублей, после чего судью задержали.

СК РФ сообщает, что в отношении бывшего работника системы правосудия собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Уточняется, что областная коллегия судей прекратила полномочия обвиняемого осенью 2019 года по его заявлению.

29 декабря заместителя главы отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзора Хамыстханова задержали за покушение на получение взятки в размере 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности, сообщал NEWS.ru.