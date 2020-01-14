Один из преподавателей Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) пожаловался в полицию на угрозы со стороны бывшего студента вуза.
По словам преподавателя, молодой человек обещал застрелить его и устроить взрыв в институте. Полиция начала проверку. Если будет установлено, что угрозы реальны, в отношении экс-студента могут возбудить уголовное дело,
В столичном главке МВД эту информацию агентству комментировать отказались.
Ранее NEWS.ru писал, что в Саратове студент обстрелял из пистолета автомобиль, в котором ехала семья с ребёнком. Поводом для этого послужило недовольство поведением водителя машины.
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