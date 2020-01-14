https://static.news.ru/photo/e9104e38-376b-11ea-b0c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Один из преподавателей Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) пожаловался в полицию на угрозы со стороны бывшего студента вуза.

По словам преподавателя, молодой человек обещал застрелить его и устроить взрыв в институте. Полиция начала проверку. Если будет установлено, что угрозы реальны, в отношении экс-студента могут возбудить уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В столичном главке МВД эту информацию агентству комментировать отказались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратове студент обстрелял из пистолета автомобиль, в котором ехала семья с ребёнком. Поводом для этого послужило недовольство поведением водителя машины.