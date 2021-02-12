Бывший советник главы Роскосмоса Сафронов написал письмо Ефремову

https://static.news.ru/photo/86570136-6ead-11eb-a299-96000091f725_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший журналист, экс-советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, обвинённый в госизмене, написал письмо актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок за ДТП со смертельным исходом.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Елена Меркачёва рассказала, что Сафронов пожелал артисту найти силы жить дальше и так же улыбаться, как при их первой встрече (актёр и журналист познакомились в 2011 году). Ефремов написал ответное послание, однако оно пока не дошло, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Как сообщал NEWS.ru, Ивана Сафронова поместили в одну камеру с осуждённым за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко.