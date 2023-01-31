Бывший сотрудник Минобороны России назвал аэродромы НАТО законной целью Бывший сотрудник Минобороны РФ Бужинский назвал аэродромы НАТО законной целью

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Аэродромы НАТО в случае их использования для базирования украинской авиации будут законной целью для России, заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. По его мнению, в случае передачи самолетов Альянс предоставит Киеву собственные аэродромы.

Поэтому если они решат задействовать авиацию, она может начинать действовать с близлежащих натовских аэродромов (в Румынии, Польше, например). В этом случае я абсолютно убежден, с точки зрения международного права это становится легальной целью для поражения, — сказал Бужинский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности поставок истребителей на Украину. Позже стало известно о намерении властей страны рассмотреть вопрос обучения пилотов ВСУ управлению западными истребителями.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби в свою очередь заявил, что власти США считают, что текущие поставки уже достаточно объемные и могут серьезно влиять на ход сражений. Так в Белом доме прокомментировали заявление президента Джо Байдена, в котором он отказался поставлять истребители F-16 Украине.