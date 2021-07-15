Бывший сотрудник КГБ решил продать медаль, «чтобы выжить»

Служивший в КГБ Павел Басанец выставил на продажу награду 1985 года. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Чтобы выжить, продаю медаль «За безупречную службу». Это заслуженная, честно заработанная награда, полученная во время службы во внешней разведке СССР, — написал Басанец.

Такая медаль III степени вручается за 10 лет службы без взысканий. Мужчина оценил её в 15 тысяч рублей, он готов организовать доставку по всей стране. На замечание о том, что он может заработать по юридической специальности, Басанец заявил, что в России у него не получится устроиться даже дворником.

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