Бывший сотрудник ФБК Шаведдинов объявлен в розыск

Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена) Руслан Шаведдинов объявлен в розыск. Как следует из базы данных разыскиваемых лиц, это связано с уголовным делом, передаёт ТАСС.

Шаведдинов Руслан Табризович, 22.07.1996 года рождения. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Росфинмониторинг ранее внёс в список бывшего руководителя штабов Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена; организации, исполняющие функции иностранного агента) Леонида Волкова, а также экс-директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова в список лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Ранее сообщалось, что Волков числится в базе розыска МВД. В свою очередь Иван Жданов объявлен в международный розыск. Сам он находится за границей. Судебному преследованию подвергся отец Жданова, Юрий. В конце 2021 года его отправили в СИЗО за нарушение подписки о невыезде.