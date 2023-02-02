Бывший следователь-криминалист СКР Фризен погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила в своем Telegram-канале о гибели в ходе спецоперации на Украине бывшего старшего следователя-криминалиста Андрея Фризена. В зону СВО он отправился добровольцем. Минобороны России информацию о гибели эск-сотрудника ведомства не подтверждало.

При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции трагически погиб наш товарищ — старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Абрамович Фризен, — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что в спецоперации Фризен участвовал с весны 2022 года. Он был ранен, и после прохождения лечения вернулся в строй. В СКР выразили соболезнования родным и близким погибшего офицера.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно сыну зампреда правительства Еврейской автономной области старшему лейтенанту Андрею Ковтуну, погибшему в ходе спецоперации. Офицер ценой своей жизни спас попавших в засаду однополчан.