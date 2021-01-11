Бывший схимонах Сергий в СИЗО объявил сухую голодовку

https://static.news.ru/photo/e9b93988-5454-11eb-8374-fa163e074e61_660.jpg Бывший схимонах Сергий Фото: Скриншот/youtube.com

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в московском СИЗО-7, 5 января объявил сухую голодовку. С момента задержания в конце декабря 2020 года он похудел на 7 кг.

Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, сообщает РИА Новости. По её словам, состояние здоровья экс-схимонаха каждый день проверяют врачи.

Воду он не пьёт, а только смазывает ею губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать её либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти, — отметила общественница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвал главу государства разобраться в деле бывшего схимонаха Сергия. Своё сообщение спортсмен сопроводил хештегами #нетгонениям, #свободуОтцуСергию, #снамиБог, #вернитеОтца.