Бывший схимонах Сергий перестал есть и пить

https://static.news.ru/photo/1a89c436-4ac0-11eb-b8a3-fa163e074e61_660.jpg Cхимонах Сергий Фото: РИА Новости

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) отказывается от еды и воды, заявил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Николай Романов помещён в СИЗО-7, он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей, — отметил Мельников, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что Романов планирует держать пост 5–10 суток. По словам Мельникова, бывший схимонах действительно в прошлом был сотрудником милиции, а также отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схиигумена Сергия. Под стражей он пробудет до 28 февраля 2021 года. Его обвиняют по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным он себя не признаёт.

Он был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию».

Ранее NEWS.ru писал, что арест помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева по делу о неповиновении требованию полицейского отменён Свердловским областным судом.