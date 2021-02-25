Бывший схиигумен Сергий не знает о новом штурме Среднеуральского монастыря

https://static.news.ru/photo/e1749f66-77fd-11eb-87bd-96000091f725_660.jpg Фото: Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) пока не осведомлён о новом штурме Среднеуральского женского монастыря, духовником которого он являлся. Силовики пришли в монастырь минувшей ночью.

Пока нет, — ответил на соответствующий вопрос адвокат Сергия Павел Бабиков, чьи слова приводит URA.RU.

Сергий был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о самоуправстве (330 УК), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК) и воспрепятствовании богослужению (ч. 3 ст. 148 УК). Виновным Сергий себя не признаёт.

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви. За проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.

Как писал NEWS.ru, бойцы ОМОНа прибыли на территорию Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом. По словам Павла Бабикова, на территорию монастыря зашли около 50 сотрудников ОМОНа. Юрист добавил, что «все бьют в колокола», а силовики стали ломать колокольню.