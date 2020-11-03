Бывший руководитель дома Деда Мороза предстала перед судом

Городской суд Вологды рассматривает дело о злоупотреблении полномочиями в отношении экс-главы АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой.
На заседании 3 ноября женщине избрали меру пресечения,
Муромцева руководила домом Деда Мороза с 2001 по 2020 год. С 2016 года она также является депутатом Законодательного собрания Вологодской области.
Акционерное общество «Дед Мороз» создано для вывода проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» на федеральный уровень. Главными акционерами являются администрация Великоустюгского района и правительство региона. Резиденция Деда Мороза расположена на окраине Великого Устюга.
В феврале 2020 года Муромцеву на посту гендиректора АО «Дед Мороз» сменил Олег Васильев. В октябре он погиб при крушении вертолёта в Вологодской области, передавал NEWS.ru.