Бывший руководитель дома Деда Мороза предстала перед судом

https://static.news.ru/photo/ac237dea-1e08-11eb-bb70-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Муромцева Фото: vologdazso.ru

Городской суд Вологды рассматривает дело о злоупотреблении полномочиями в отношении экс-главы АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой.

На заседании 3 ноября женщине избрали меру пресечения, передаёт РИА Новости. Муромцевой запретили общаться с потерпевшими, другими подозреваемыми и свидетелями по её уголовному делу. Также суд запретил бывшей главе дома Деда Мороза заниматься определёнными действиями. Фабула дела и детали обвинения не разглашаются.

Муромцева руководила домом Деда Мороза с 2001 по 2020 год. С 2016 года она также является депутатом Законодательного собрания Вологодской области.

Акционерное общество «Дед Мороз» создано для вывода проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» на федеральный уровень. Главными акционерами являются администрация Великоустюгского района и правительство региона. Резиденция Деда Мороза расположена на окраине Великого Устюга.

В феврале 2020 года Муромцеву на посту гендиректора АО «Дед Мороз» сменил Олег Васильев. В октябре он погиб при крушении вертолёта в Вологодской области, передавал NEWS.ru.