https://static.news.ru/photo/93882278-637c-11ea-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший сотрудник УВД по ЗАО Максим Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым за применённое насилие.

Обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении журналиста объяснил свой поступок тем, что считал Голунова преступником.

Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову, — сказал Уметбаев.

Он также добавил, что рад общественному резонансу, которое получило это дело и надеется на справедливое разбирательство в отношении него, пишет «Интерфакс».

По словам адвоката экс-полицейского Виноградова, Уметбаев признал свою вину в применении физического насилия к Голунову, в подбрасывании наркотиков и фальсификации доказательств он не участвовал.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня, благодаря представителям СМИ, развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено.

Как писал NEWS.ru, 26 февраля Басманный суд изменил меру пресечения на домашний арест бывшему полицейскому Денису Коновалову, который проходит по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.