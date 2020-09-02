Бывший партнёр Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение

https://static.news.ru/photo/92e1a460-ece9-11ea-921e-fa163e074e61_660.jpg Николай Мистрюков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший партнёр экс-губернатора Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Он также сообщил следствию о причастности бывшего губернатора Хабаровского края в организации убийства и покушении на убийство двух бизнесменов из Хабаровска Олега Булатова и Александра Смольского.

Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнёр Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов, — привели сообщение источника из правоохранительных органов в ТАСС.

По словам источника, вину признал пока только Николай Мистрюков, остальные фигуранты дела свою вину не признали.

Как писал NEWS.ru ранее, СК РФ обратился к Басманному суду Москвы с требованием о продлении срока ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до декабря 2020 года. По решению Басманного суда Москвы он арестован до 9 сентября. Отмечается, что 3 сентября суд рассмотрит требование следствия.