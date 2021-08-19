Бывший муж напал на дагестанку, у которой забрал детей

Бывший муж дагестанской правозащитницы Нины Церетиловой Магомед Церетилов напал на неё, когда она приехала к детям. Их он забрал, хотя суд постановил вернуть двух сыновей и дочь матери. Об этом Церетилова сообщила в своём Instagram.

Она рассказала, что когда приехала на улицу Островского в Махачкале взять у детей мазок на коронавирус, так как Магомед им болен, мужчина скинул её с лестницы. Его мать и отец Церетилова Ахмед, имам местной мечети, стали её пинать. Затем Ахмед разорвал себе рубашку, чтобы заявить, что первой напала Нина.

Церетилова сказала, что хочет показать происходящее. Безнаказанность порождает именно таких людей, заявила дагестанка.

Ранее Нина Церетилова попыталась забрать троих детей у бывшего мужа Магомеда Церетилова в соответствии с решением Верховного суда Дагестана. Она прибыла к нему с приставами, но мужчина с друзьями не отдал детей. Прибывшая полиция не помогла и не пресекла агрессию мужчин. Они матерились, угрожали насилием и убийством.