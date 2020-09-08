Бывший министр обороны Сердюков проиграл суд по элитной террасе

https://static.news.ru/photo/3bb5dcea-f1e6-11ea-959e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Сердюков Фото: NEWS.ru

Дорогомиловский районный суд Москвы «поставил точку» в споре экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова с соседями — семьёй известных врачей. Фемида отказалась предоставлять ТСЖ под председательством Сердюкова доступ к террасе дома на «золотой миле».

Вип-жильцы клубного дома в Молочном переулке, где находилась под домашним арестом бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, давно находятся в состоянии войны. Новым витком этого конфликта стал иск от ТСЖ «Молочный-6», председателем которого является Анатолий Сердюков, к соседям — известному пластическому хирургу Александру Тепляшину и его жене-косметологу.

Ответчики являются единственными соседями Сердюкова, так как все квартиры, кроме жилища врачей, принадлежат экс-министру, его сестре Галине Пузиковой и Евгении Васильевой. ТСЖ потребовало через суд предоставить доступ к квартире Тепляшина и его жены из-за протечек в квартире Пузиковой. Целью товарищества была открытая терраса, из-за которой врачи и купили апартаменты именно в этом элитном доме.

Как сообщила MK.RU представитель профессора Тепляшина Марина Киселёва, 7 сентября Дорогомиловский суд отказал ТСЖ в доступе к квартире медиков. Примечательно, что после выявления протечек Галина Пузикова заказала экспертизу и утверждала, что для её проведения специалистам необходимо попасть на террасу. Однако представители БТИ и Мосжилинспекция, выступившие в суде со своими заключениями, заявили, что для подобного исследования такой доступ не нужен. А сам Александр Тепляшин считает, что иск является очередной попыткой соседей создать его семье невыносимые условия, чтобы выжить их из апартаментов, в которых врачи поселились гораздо раньше, чем «клан» экс-министра.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева поделили свою знаменитую квартиру в Молочном переулке в Москве. Элитная недвижимость состоит из пяти квартир, объединённых вместе, в ней 15 комнат. Сердюков переписал на отца Васильевой две из пяти квартир. Теперь семейство Васильевых занимает в доме 300 квадратных метров. У бывшего чиновника остались три квартиры общей площадью 600 квадратных метров.