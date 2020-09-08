Бывший министр обороны Сердюков проиграл суд по элитной террасе

Дорогомиловский районный суд Москвы «поставил точку» в споре экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова с соседями — семьёй известных врачей. Фемида отказалась предоставлять ТСЖ под председательством Сердюкова доступ к террасе дома на «золотой миле».
Вип-жильцы клубного дома в Молочном переулке, где находилась под домашним арестом бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, давно находятся в состоянии войны. Новым витком этого конфликта стал иск от ТСЖ «Молочный-6», председателем которого является Анатолий Сердюков, к соседям — известному пластическому хирургу Александру Тепляшину и его жене-косметологу.
Ответчики являются единственными соседями Сердюкова, так как все квартиры, кроме жилища врачей, принадлежат экс-министру, его сестре Галине Пузиковой и Евгении Васильевой. ТСЖ потребовало через суд предоставить доступ к квартире Тепляшина и его жены из-за протечек в квартире Пузиковой. Целью товарищества была открытая терраса, из-за которой врачи и купили апартаменты именно в этом элитном доме.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева поделили свою знаменитую квартиру в Молочном переулке в Москве. Элитная недвижимость состоит из пяти квартир, объединённых вместе, в ней 15 комнат. Сердюков переписал на отца Васильевой две из пяти квартир. Теперь семейство Васильевых занимает в доме 300 квадратных метров. У бывшего чиновника остались три квартиры общей площадью 600 квадратных метров.
Сердюков и Васильева не сходят с первых газетных полос с 2012 года после так называемого дела «Оборонсервиса». Чиновница была арестована по обвинению в мошенничестве на 3 млрд рублей, а экс-глава Минобороны лишился поста. Тогда стало известно, что они
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