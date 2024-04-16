В «Союзе курьеров» рассказали, как отток мигрантов скажется на доставке «Союз курьеров»: отток мигрантов из РФ приведет к подорожанию товаров и доставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если из России разом уедут все мигранты, то это приведет к подорожанию товаров и услуг доставки, заявил в разговоре с NEWS.ru основатель проекта «Союз курьеров России» Иван Вайсс. По его словам, сегодня в РФ на одного курьера-россиянина приходится примерно пять курьеров-мигрантов.

Если представить, гипотетически, что их [мигрантов] не стало, то агрегаторы будут вынуждены поднимать цены на свои услуги, и, соответственно, клиенты будут платить больше за доставку. Подорожают все товары и услуги в тех сферах, где трудились мигранты, что добавит к инфляции в России несколько процентов в год, — сказал собеседник NEWS.ru.

Он уточнил, что подобная ситуация не остановит процессы в сфере логистики, но существенно их замедлит. Это в свою очередь приведет к снижению прибыли агрегаторов и недовольству их акционеров, подытожил Вайсс.

Ранее доктор экономических наук Ибрагим Рамазанов предупредил россиян, что летом 2024 года разница между ценами на продукты в магазине и доставке может вырасти до 15–20%. Он связывает это с недостатком трудовых ресурсов, в частности нехваткой курьеров.