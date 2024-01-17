Бывший кандидат в мэры развелся с женой и дважды ограбил секс-шоп SHOT: разведенный экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский ограбил секс-шоп

Фото: vk.com/vnemirovsky

Валерий Немировский

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший кандидат в мэры подмосковного Красногорска Валерий Немировский дважды ограбил секс-шоп. По его информации, он вынес из магазина различные интимные игрушки на 600 тысяч рублей.

Как передает канал, утром 16 января Немировский ворвался в интим-магазин, разбив стеклянную дверь, сложил краденые товары в коробку и вынес из помещения. По данным канала, спустя несколько часов после кражи экс-кандидат в мэры пришел в полицию с повинной, правоохранители начали проверку.

SHOT выяснил, что это не первый случай кражи Немировским: на прошлой неделе он обокрал этот же магазин интимных товаров в Красногорске. По информации канала, недавно у мужчины было заседание по расторжению брака.

Ранее в Москве аниматор сети магазинов интимных товаров украл у руководства более 100 тысяч рублей, пообещав починить секс-игрушки. Мужчина год проработал в брендовом костюме, не вызывая нареканий, почему и получил повышение. На новой должности он попросил деньги на ремонт и новое оформление, после чего скрылся с полученной суммой в другом городе. После расследования выяснилось, что он год представлялся чужим именем и ранее был судим.