Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов получил положительный результат по анализу на коронавирусную инфекцию нового типа. Экс-глава региона заразился COVID-19 во время поездки в Швейцарию.
На данный момент Кузнецов находится в Москве. Он пребывает в изоляции, у политика высокая температура.
Родственники бывшего губернатора также сдали анализ на коронавирус. Семья политика получила отрицательные результаты,
Кузнецов был главой региона пять лет — с 2004 по 2009 год.
Как писал NEWS.ru, за сутки в РФ COVID-19 обнаружили ещё у 53 жителей страны. Таким образом, число заболевших с 253 возросло до 306. Новые случаи выявлены в 18 российских регионов. За этот период выздоровели и выписались из больницы ещё четыре пациента. Всего излечились 16 человек.
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