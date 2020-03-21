https://static.news.ru/photo/5df398ac-6b85-11ea-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Liu Kun/Global Look Press

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов получил положительный результат по анализу на коронавирусную инфекцию нового типа. Экс-глава региона заразился COVID-19 во время поездки в Швейцарию.

На данный момент Кузнецов находится в Москве. Он пребывает в изоляции, у политика высокая температура.

Родственники бывшего губернатора также сдали анализ на коронавирус. Семья политика получила отрицательные результаты, сообщает портал «Псковская лента новостей» со ссылкой на собственные сведения.

Кузнецов был главой региона пять лет — с 2004 по 2009 год.

Как писал NEWS.ru, за сутки в РФ COVID-19 обнаружили ещё у 53 жителей страны. Таким образом, число заболевших с 253 возросло до 306. Новые случаи выявлены в 18 российских регионов. За этот период выздоровели и выписались из больницы ещё четыре пациента. Всего излечились 16 человек.