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Вопрос включения Крыма и Донбасса в состав России не рассматривался после распада СССР перед подписанием Беловежских соглашений в 1991 году. Об этом сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

Таким образом один из ближайших соратников бывшего президента РФ Бориса Ельцина опроверг слова экс-руководителя аппарата главы государства Сергея Филатова.

Бурбулис подчеркнул, что вопрос об оставлении указанных регионов в составе страны в данной форме не рассматривался. По его словам, он не может припомнить такой «странной конкретики».

Также Бурбулис прокомментировал значение самих Беловежских соглашений. Бывший госсекретарь РСФСР назвал их «уникальным мирным выходом из распада советской империи», передаёт портал «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что экс-глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году в период распада Советского Союза просили оставить их в составе России.

Бывший глава президентской администрации отметил, что обращения не вылились ни в какие решения, потому что России надо было думать, «как бы выжить вообще».