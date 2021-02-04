Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Высоцкий скончался

https://static.news.ru/photo/e5efeba6-6789-11eb-a405-96000091f725_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий скончался. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил журналистам руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Адмирал Высоцкий родился 18 августа 1954 года во Львовской области. Он окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. Служил на Тихоокеанском флоте.

Высоцкого в 2005 году назначили командовать Северным флотом. Два года спустя он возглавил ВМФ. Звание адмирала офицер получил в 2006-м. 5 февраля 2021 года Высоцкого не стало.

Сегодня скончался адмирал Владимир Высоцкий, занимавший пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 годы. Его смерть не связана с коронавирусом. Однако точная причина ухода военного из жизни в данный момент неизвестна, — цитирует Дерябина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер в Москве. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Предполагается, что медик умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, однако эти данные не подтверждены. Филатову было 66 лет.