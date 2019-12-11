https://static.news.ru/photo/f5569d6c-1c1f-11ea-8f02-fa163e074e61_660.jpg Михаил Федотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо не просто рассказывать людям о том, что написано в законах, а организовывать совместную работу общества и государства. Именно тогда появятся мудрые законы и хорошая правоприменительная практика. Данным мнением в разговоре с журналистами поделился бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

Он отметил, что в условиях слабого гражданского общества в стране будут действовать только те законы, которые выгодны государству.

Кроме того, бывший глава СПЧ рассказал, как можно решить проблему с неуважительным отношением к правам человека. По словам Федотова, выход из сложной ситуации в обществе кроется в правовом воспитании.

Права человека строятся на признании человеческого достоинства за каждым членом семьи. Если мы будем с детского сада вырабатывать в ребёнке чувство собственного достоинства и приучать его к тому, что нужно уважать других людей, мы создадим базу, на которую дальше можно будет накладывать знания в области права, — приводит слова Федотова «ПолитЭксперт».

Также экс-глава СПЧ ответил на вопрос о том, в какой сфере на территории РФ больше всего ущемляются права граждан. Он подчеркнул, что в России нет «сферы, в которой всё было бы благополучно».

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Федотов выступил с критикой принятого депутатами Госдумы закона о признании граждан страны иностранными агентами. По его словам, в документе всё перепутано.