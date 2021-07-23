Бывший генерал полиции назвал конспирологией слухи о ликвидации ГИБДД

Генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил, что последние резонансные дела в отношении сотрудников Госавтоинспекции не указывают на скорую ликвидацию ведомства. По его мнению, это нормальная борьба с коррупцией. Об этом сообщают РИА Новости.

Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всём мире, спору быть не может, — сказал Михайлов.

Он задался вопросом, кто в случае ликвидации ГИБДД будет заниматься делами сбитых пешеходов, аварий с большим количеством пострадавших и прочими. Экс-генерал уверен, что это всё «слухи и конспирология».

Ранее стало известно, что один из сотрудников УГИБДД Ставрополья, задержанных по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, доставлен в больницу. Он находится в коме, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.