Бывший атомщик рассказал о двух неизвестных авариях на Чернобыльской АЭС

https://static.news.ru/photo/b7a6cab0-87e4-11ea-8b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Russian Look

Взрыв реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС оказался не первым чрезвычайным происшествием на атомной станции. Бывший инспектор по пожарной безопасности и ликвидатор Пётр Шаврей рассказал о двух авариях, предшествовавших катастрофе 26 апреля 1986 года.

По словам Шаврея, однажды рабочие при загрузке в реактор повредили охлаждающую рубашку уранового стержня, допустив большую утечку радиоактивного топлива.

Грунт глубиной с метр сняли. Город Припять мыли, машины у нас позабирали. Мы домой пришли без формы, потому что она была грязная, — сказал Шаврей.

Бывший инспектор в интервью «Обозревателю» заявил, что тогда несколько сотрудников АЭС попали в больницу с лучевой болезнью, а шесть человек «умерли один за другим». Он добавил, что «приборы зашкаливали».

Второй инцидент, по словам Шаврея, произошёл через полгода после первой утечки: в турбинном цехе сорвался ротор, и разрушительный взрыв водорода не случился по чистой случайности.

Как писал NEWS.ru, в день 34-й годовщины катастрофы президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в зоне отчуждения населённые пункты Брагин, Наровля и Хойники можно восстановить.