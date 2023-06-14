Бывших сотрудников Минпромторга осудили на семь лет по делу о взятке

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Пресненский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима бывших сотрудников Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Сослана Гериева и Андрея Бандурова. Оба были признаны виновными в получении взятки в размере 600 тысяч рублей за оформление лицензии компании «Технологические системы и технологии» на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что это было повторное рассмотрение дела. Суд прежде переквалифицировал вменяемое в вину фигурантам преступление со взятки на более мягкое мошенничество. Такое решение было отменено апелляционной инстанцией.

Бывших сотрудников Минпромторга осудили за то, что они просили деньги у гендиректора Санкт-петербургского ЗАО Сергея Рогова. Он пытался получить в Минпромторге лицензию, однако под разными предлогами чиновники отказывались рассматривать заявку его компании. Когда они потребовали 600 тысяч рублей, Рогов обратился в ФСБ. После решения суда подсудимые своей вины не признали.

Ранее сообщалось, что экс-начальник следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев подозревается в получении от хакерской группировки Infraud Organization взятки в биткоинах, размер которой соответствует без малого $24 млн. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в коррупции.

По мнению следствия, Тамбиев получил взятку от фигурантов, которые заплатили за неналожение ареста на их активы.