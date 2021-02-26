Бывших следователей ФСБ осудили за вымогательство биткоинов

https://static.news.ru/photo/a044fad0-7830-11eb-a94c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-следователи ФСБ Сергей Белоусов и Алексей Колбов приговорены к 9 и 12 годам лишения свободы за вымогательство криптовалюты на сумму в $1 млн у экс-главы ФГУП «Издательство „Известия“» Эраста Галумова.

Вердикт вынес Второй западный окружной военный суд. Наказание осуждённым предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Экс-следователей также лишили званий капитана и майора юстиции. О последнем ходатайствовало обвинение, предложив взамен не назначать экс-следователям штрафы. Прокурор также предлагал приговорить Белоусова и Колбова к 10 и 13 годам лишения свободы соответственно, сообщает РИА Новости.

Галумов в ноябре 2020 года получил шесть лет колонии общего режима. Его признали виновным в крупном мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей при заключении инвестиционного контракта.

Как писал NEWS.ru, в августе 2020 года начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов ушёл в отставку. СМИ публиковали несколько версий о причинах его ухода, в числе которых упоминался и коррупционный скандал в управлении с участием Колбова и Белоусова.