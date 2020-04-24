Бывших медиков призвали вернуться в профессию

Во Владимирской области сотрудники военкоматов обзванивают выпускников медвузов и бывших медработников с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что студентов 4-го и 5-го курсов медицинских вузов следует направлять для прохождения практики в больницы, где лечат заразившихся коронавирусом. Свою инициативу градоначальник объяснил нехваткой кадров в стационарах. При этом он добавил, что не видит смысла в переводе врачей из одного региона в другой, писал NEWS.ru.
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