Бывшие узники финских лагерей обратились в Следственный комитет РФ

https://static.news.ru/photo/3de43ea8-8544-11ea-9ca9-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Выжившие в финских концлагерях узники хотят получить объективную информацию о действиях оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны и привлечь виновных к ответственности.

Просьбу они направили председателю СК Александру Бастрыкину, сообщило радио Sputnik.

По словам бывших узниц Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной, финские захватчики «устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяя его по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению». При этом руководство оккупационного режима не понесло за это никакой ответственности.

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в данном случае речь идёт о том, что не только фашистская Германия, но и Финляндия создавала концлагеря.

Эта ситуация является стремлением нашего общества получить объективную информацию о прошлом, о периоде Великой Отечественной войны, когда происходили злодеяния в отношении мирных советских граждан на территории нашей страны, — сказал он.

Шаповалов также подчеркнул, что в преддверии 75-летия Победы важно вспоминать не только героев войны, но и жертв этой войны, безвинно пострадавших мирных граждан.

Ранее, как писал NEWS.ru, главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о геноциде жителей Ростовской области, организованном оккупационными немецкими войсками и спецслужбами в 1942 году. Следователи взяли за основу архивные документы и другие свидетельства массовых убийств. Главным эпизодом стало уничтожение 27 тысяч евреев и коммунистов, совершённое под видом переселения жителей посёлка Змиёвская Балка.