https://static.news.ru/photo/11d52a9e-5fc8-11ea-ac3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы постановил на три месяца продлить срок ареста бывшему замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову.

Отмечается, что бывшего замглавы ПФР задержали 10 июля. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф по обвинению в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей.

Басманный районный суд продлил арест в отношении моего подзащитного Иванова на срок до 9 июня, — заявил ТАСС адвокат Александр Зинуров.

Он добавил, что срок домашнего ареста продлён и в отношении другого фигуранта дела — Алексея Копейкина. Ранее он пошёл на сделку со следствием.

Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы постановил арестовать счета и недвижимость Алексея Иванова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.