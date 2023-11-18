Бывшему топ-менеджеру Ростеха грозят внушительные срок и штраф Бывшему топ-менеджеру Ростеха грозят десять лет тюрьмы и 200 млн рублей штрафа

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Бывшей главе юридического отдела Ростеха Алле Лалетиной грозит десять лет тюремного заключения и штраф почти в 200 млн рублей за взятку в 66,8 млн рублей, написал «Коммерсант». По информации издания, женщина якобы получала средства от руководства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ), специализирующегося на производстве компонентов для ракет «Искандер».

Хамовнический районный суд Москвы рассматривает дело по обвинениям бывшей главы юридического отдела в Ростехе Аллы Лалетиной. Ей предъявлены обвинения в получении взяток на сумму 66,8 миллионов рублей от руководства АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Обвинение требует вынести приговор в виде десяти лет тюремного заключения и наложить штраф в тройном размере суммы взяток, — сообщили в издании по итогам последнего заседания по делу.

Защита просит оправдать Лалетину, в то время как руководитель завода из Новосибирска, предоставивший ей деньги, признал свою вину и свидетельствует против бывшей сотрудницы Ростеха. Приговор будет оглашен 27 ноября.

Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого во взятках начальника УМВД России по Выборгскому району Ленобласти Романа Ильина. Во время обысков на рабочем месте и дома у него нашли и изъяли более 1 млн рублей и свыше $2000. Следствие установило причастность полицейского к получению систематических взяток на протяжении двух лет. По предварительным данным, общая их сумма превысила 8 млн рублей.