Бывшему топ-менеджеру «Росгосстраха» Хачатурову дали восемь лет колонии

https://static.news.ru/photo/c8f0a0d0-c5dc-11ea-80d6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хачатуров Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего вице-президента страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации более 6 млрд рублей, а также присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей.

Судья Ольга Быковская огласила 14 июля приговор, согласно которому бывший топ-менеджер компании признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств).

По совокупности преступлений Хачатуров приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передаёт ТАСС.

Второй фигурантке дела — бывшему акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской — назначено наказание в виде шести лет в колонии общего режима. Она признана виновной в пособничестве в растрате, совершённой в особо крупном размере, мошенничестве, а также легализации денежных средств в особо крупном размере.

Гособвинение во время прения сторон просило суд назначить Хачатурову девять лет колонии, Клепальской — восемь лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.

Бывший топ-менеджер и брат совладельца «Росгосстраха» Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская были задержаны в Москве в середине апреля 2018 года. Хачатурову были предъявлены обвинения в растрате. По данным следствия, он организовал хищение пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы», на сумму более 1 млрд рублей. Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие». В целом ущерб от действий Хачатурова и Клепальской составил более 7 млрд рублей, писал NEWS.ru.