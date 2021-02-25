Бывшему схимонаху Сергию продлили арест

https://static.news.ru/photo/3003e844-7772-11eb-ac62-96000091f725_660.jpg Фото: Басманный суд/ТАСС

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего схимонаха Сергия (в миру Николай Романов), обвиняемого в нарушении права на свободу вероисповедания, склонении к суициду и самоуправстве.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, арест продлён до 28 мая, сообщает ТАСС.

Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Сторонники схимонаха попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». Свою вину по всем пунктам обвинения бывший священнослужитель признавать отказывается. 5 января он объявил сухую голодовку.

Ранее NEWS.ru писал, что проповеди опального схимонаха были удалены с YouTube-канала его помощника Всеволода Могучева, который делился ими с прихожанами. Хозяин канала в феврале вышел на свободу после отбытия трёх подряд административных арестов. В общей сложности он пробыл в заключении 45 дней. Задержали Могучева при штурме Среднеуральского монастыря.