Суд продлил арест блогеру Шабутдинову на два месяца В Москве суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 16 августа

Таганский суд Москвы принял решение продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в 75 тяжких корыстных преступлениях, еще на два месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Ранее о продлении заключения мужчины под стражей ходатайствовало следствие.

Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову срок содержания под стражей на срок до 16 августа 2024 года, — сказано в постановлении.

Ранее стало известно, что столичный суд наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова и его предполагаемого сообщника Василия Алексеева на общую сумму в 100 млн рублей. Представитель Министерства внутренних дел РФ в ходе заседания уточнил, что обвиняемые пытались спрятать от следствия свои активы и финансы.

До этого Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества в рамках уголовного дела. Таким образом, общее число этих эпизодов составило 73, заявил адвокат бизнес-коуча Калой Ахильгов. Шабутдинова считают причастным к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенному организованной группой. Известно, что бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса.