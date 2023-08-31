Бывшему иеромонаху РПЦ дали три года колонии за критику российской армии Суд в Петербурге приговорили экс-иеромонаха к трем годам колонии за фейки о ВС РФ

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова по делу о фейках о российской армии, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов города. Поводом для уголовного преследования стали антивоенные видеоролики, которые священник снимал в 2022 году. Курмояров будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ему будет запрещено два года размещать публикации в Сети.

Калининский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Иоанна Курмоярова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети Интернет, сроком на два года, — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее суд в Петербурге приговорил активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По мнению следствия, 4 марта 2022 года женщина опубликовала заведомо ложную информацию в социальной сети «ВКонтакте».