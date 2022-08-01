Блогеру Савину грозит уголовная ответственность Бывшему футболисту Савину грозит уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Савин

Бывшему футболисту, блогеру Евгению Савину грозит уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ в ролике с украинскими футболистами, сообщил депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале. Парламентарий привел ответ МВД России на свое обращение о том, что в отношении экс-футболиста будет возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

По поводу публичных высказываний футбольного блогера и украинского пропагандиста Евгения Савина. «Красава» наговорил на 2 статьи УК РФ, — написал Терюшков.

В марте 2022 года Савин выпустил на своем YouTube-канале ролик с украинскими футболистами, рассказавшими о ситуации на Украине и своем отношении к спецоперации. После этого бывший футболист покинул страну, а впоследствии объявил о переезде собственного футбольного клуба ФК «Красава».