Бывшего журналиста НТВ внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинг внес Евгения Киселева в реестр экстремистов и террористов

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Евгений Киселев

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из данных на сайте ведомства. Ранее его объявили в розыск по уголовной статье.

Имя Киселева появилось в списке Росфинмониторинга. В июле 2022 года его объявили в розыск по уголовной статье.

С октября 1993-го по апрель 2001 года Киселев работал на НТВ, последний год — был гендиректором. С 2008 года он начал карьеру на украинском телевидении, в настоящее время работает ведущим телеканала «Украина 24».

Киселев попал в список иноагентов в начале апреля. Вместе с Киселевым в него включили журналиста Матвея Ганапольского (внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента), также работающего на Украине.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск Олега Навального — младшего брата оппозиционера Алексея Навального, умершего в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» 16 февраля.

В последний раз брата Навального объявляли в розыск в январе 2022 года. Спустя месяц Люблинский суд Москвы заменил ему год условного срока на реальный по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Основанием стало то, что брат оппозиционера не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. Суд предположил, что он скрылся на Кипре, и провел заседание без подсудимого.