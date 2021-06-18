Бывшего зампреда Банка России задержали по делу о растрате

https://static.news.ru/photo/4211ead0-d015-11eb-a46e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержаны бывший зампредседателя ЦБ РФ и завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко и предприниматель Максим Пальчун. Их обвиняют в особо крупной растрате, сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Корищенко и Пальчун были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). В настоящее время с ними ведутся процессуальные действия.

Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

В Тверском суде Москвы сообщили РИА Новости, что следствие направило ходатайство о заключении Корищенко под стражу.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывших руководителей и владельцев банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. Банкиры отмыли более 1,5 млрд рублей, переведя их в кипрские и британские офшоры. Общая сумма хищений превышает 22 млрд рублей.