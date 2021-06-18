Бывшего зампреда Банка России задержали по делу о растрате

В Москве задержаны бывший зампредседателя ЦБ РФ и завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко и предприниматель Максим Пальчун. Их обвиняют в особо крупной растрате, сообщает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Корищенко и Пальчун были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). В настоящее время с ними
Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.
В Тверском суде Москвы
Ранее сообщалось, что СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывших руководителей и владельцев банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. Банкиры отмыли более 1,5 млрд рублей, переведя их в кипрские и британские офшоры. Общая сумма хищений превышает 22 млрд рублей.