Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили в СИЗО

Фото: АГН «Москва»

Московский городской суд отменил решение о домашнем аресте бывшего заместителя главы Минцифры РФ Максима Паршина, сообщает РИА Новости. Бывшего чиновника отправят под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Отмечается, что он проведет в СИЗО до 12 сентября.

Постановление Басманного суда Москвы [о домашнем аресте] отменить, изменить обвиняемому Паршину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 сентября, — заявила судья.

Решение о домашнем аресте Паршина было принято в середине июля и встретило несогласие со стороны следствия. Прокуратура обжаловала данное решение, посчитав, что бывший замглавы министра якобы может использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей. Сторона защиты же заявила, что не видит оснований для ужесточения меры пресечения.

В ходе заседания также выяснилось, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Это вызвало удивление у бывшего министра. Он заявил, что следствие «держало его под колпаком».

Я впечатлен тем, насколько следствие длительное время держало меня под колпаком, осуществляло тотальный контроль за моей жизнью, которая ему была известна подчас лучше меня самого, — отметил он.

Как сообщалось ранее, Максима Паршина освободили от занимаемой должности по его же просьбе. В Минцифры РФ он занимался вопросами, связанными с выработкой государственной политики в сфере развития информационных технологий и улучшения условий для отечественных IT-компаний.