Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» осудили за коррупцию

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Бывший высокопоставленный сотрудник ПАО «Ростелеком» Андрей Леваков приговорен к шести годам тюрьмы после того, как был признан виновным в получении взятки и в коррупционных схемах, пишет «Коммерсант». Также его обязали уплатить штраф в размере 25 миллионов рублей.

В ходе судебного процесса, прокуратура заявила о том, что Леваков заслуживает 12 лет заключения и должен выплатить 300 миллионов рублей в государственную казну. Однако суд решил, что такое наказание слишком строгое. В итоге было решено приговорить его к шести годам тюрьмы строгого режима и штрафу в размере 25 миллионов рублей. Стоит отметить, что Леваков не признал свою вину.

Для возбуждения уголовного дела против бывшего заместителя директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» были использованы показания китайского предпринимателя из Уфы Хуан Цзяньминя. Генеральный директор компании «Галактика» в Башкирии Цзяньминь давал взятки Левакову в обмен на содействие в продвижении интересов своей компании в рамках закупок оборудования «Ростелекомом».

Документы по делу говорят о сумме в 16 миллионов рублей, которую Леваков получил в период с 2013 по 2018 год. Кроме того, «Коммерсант» указывает на то, что Хуан Цзяньминь сам сталкивался с задержанием за предоставление взятки сотруднику ФСБ за попытку прекратить проверку своей компании и уничтожить информацию на жестком диске изъятого у него ноутбука.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее заявил, что мораторий на проверки бизнеса должен сохраняться, несмотря на дискуссии о необходимости тотального контроля в связи с недавними массовыми отравлениями суррогатным сидром. Выступая на ПМЭФ, он подчеркнул, что проблему не искоренить без устранения коррупции.