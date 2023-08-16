Бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз» приговорили к трем годам колонии Бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз» Сомова приговорили к трем годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего зампредседателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов. Он признан виновным в хищении почти семи млрд рублей.

Как отмечается, гражданский иск о взыскании 6,9 млрд рублей заявлен в рамках рассмотрения уголовного дела.

Центробанк лишил «Агросоюз» лицензии в 2018 году. Причиной стали недобросовестные действия руководства, которое выводило высоколиквидные активы, фальсифицировало кассовые документы и нарушало закон о противодействии легализации доходов.

Банком-агентом по выплате страхового возмещения вкладчикам банка «Агросоюз» стал Сбербанк. По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля кредиторам выплачено 1,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что кассационный суд отменил приговор в виде 12 лет колонии бывшему главе татарского Татфондбанка Роберту Мусину, осужденному за нанесение ущерба на сумму более 26 млрд рублей. Он обвинялся в неоднократном злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов, выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам, а также при получении кредита Татфондбанком в Банке России на основании заведомо ложных сведений. Дело направлено на новое рассмотрение.